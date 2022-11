Bruno Fernandes gela Ronaldo, alta tensione negli spogliatoi: l'incredibile scenata è virale

LISBONA (Portogallo) - Le parole rilasciate da Cristiano Ronaldo hanno lasciato il segno, non solo all’interno dello spogliatoio del Manchester United. Il calciatore lusitano non ha fatto sconti, e ha parlato con estrema chiarezza: l’ex attaccante di Juve e Real Madrid non ha risparmiato nessuno criticando la dirigenza del Manchester United e la squadra.