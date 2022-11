Carew: l'ex calciatore della Roma condannato al carcere

Frode fiscale per 520 mila euro e John Carew, ex attaccante norvegese della Roma, è stato condannato a un anno e due mesi di carcere e al pagamento di una multa di poco più di 52 mila euro. La pena sarebbe potuta essere maggiore se il tribunale non avesse creduto alla dichiarazione di Carew stesso, che ha ammesso tutte le accuse a suo carico, ma ha anche sostenuto di non averlo fatto apposta.

L'avvocato di Carew: “Sentenza è stata una vittoria” Berit Reiss-Andersen, il legale di Carew, ha parlato in un comunicato di “vittoria”: “Dopo la sua confessione senza riserve, il caso avrebbe dovuto svolgersi come un caso di confessione, come sottolineato anche nella sentenza, senza tutto l'uso non necessario di risorse pubbliche”.