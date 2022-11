Clamoroso in Turchia: entra in campo e prende a mazzate i giocatori!

Incredibile ciò che è successo in Turchia durante la gara tra Goztepe e Altay , valevole per la quindicesima giornata della seconda divisione turca. Il match era stato sospeso dopo che dal settore ospiti (occupato dai tifosi dell'Altay) erano partiti dei petardi, che hanno colpito le tribune dove si trovavano i padroni di casa.

L'aggressione al portiere avversario

Mentre un'ambulanza è entrata in campo per soccorrere i feriti, un tifoso del Goztepe ha scavalcato le recinzioni, è entrato sul terreno di gioco e dopo aver divelto la bandierina del calcio d'angolo, si è diretto verso il portiere avversario. Una volta arrivato alle sue spalle lo ha colpito ripetutamente con la bandierina. Le forze dell'ordine, presenti allo stadio, hanno faticato non poco a calmare gli animi. La gara è stata interrotta.