Ten Hag si toglie una soddisfazione con Ronaldo: la risposta alle accuse

Quando il Mondiale di Cristiano Ronaldo terminerà, e lui si augura da campione del mondo, dovrà di nuovo pensare a dove giocare il prossimo anno. In realtà lo sta già facendo, anche se lo stesso CR7 ha smentito le voci sull'offerta dell'Al Nassr. Di sicuro non sarà nel Manchester United, con cui ha rotto e chiuso in anticipo il contratto, mettendo fine alla sua esperienza con Ten Hag. Proprio il tecnico dei Red Devils, con un breve commento rilasciato ai microfoni ufficiali del club inglese, è tornato sull'addio di Ronaldo: "Sì è vero, la finestra di mercato invernale si sta avvicinando e abbiamo dovuto fare i conti con la partenza di Cristiano Ronaldo. Come ho gestito quella situazione? Se n'è andato e ormai è il passato. Adesso andiamo avanti e guardiamo al futuro", ha risposto.