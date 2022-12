Ex calciatore iraniano condannato a morte: rischia l'impiccagione

TEHERAN (IRAN) - L'ex giocatore iraniano Amir Nasr-Azadani, centrocampista di 26 anni, è stato condannato a morte per aver partecipato alle proteste anti-regime che infiammano l'Iran da diversi mesi. Aspre contestazioni divampate dopo l'uccisione di Mahsa Amini, rea di non aver indossato correttamente il velo e uccisa il 16 settembre. Il calciatore, che ha militato in diverse squadre della Serie A iraniana prima dei molteplici infortuni che lo hanno costretto ai box nelle ultime due stagioni, secondo quanto emerso dalle carte sarebbe stato tratto in arresto lo scorso 27 novembre con l'accusa di tradimento: è infatti stato considerato come uno dei membri attivi di "un gruppo armato e organizzato che opera con l'intenzione di colpire la Repubblica islamica dell'Iran".