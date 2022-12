“Wanda Nara, divorzio milionario da Mauro Icardi”

Sarà un divorzio molto caro per Mauro Icardi. Sua moglie Wanda Nara vuole l'accordo al più presto possibile, come spiega As, mentre è in Argentina a godersi un po' di relax insieme ai cinque figli. E' il suo avvocato, Ana Rosenfeld, che sta lavorando alacremente al documento che porrà fine a un matrimonio durato otto anni.