"Francia, nuovi retroscena sull'addio di Benzema: la polemica di Griezmann"

Karim Benzema ha vinto a tutti gli effetti la medaglia d’argento con la Francia ai Mondiali 2022, dopo la sconfitta subita dai Blues ai rigori nella finale di Lusail contro l’ Argentina . Peccato che il vincitore del Pallone d’Oro 2022 in Qatar non si sia mai visto a causa di un infortunio muscolare rimediato pochi giorni prima dell’inizio della competizione e che quindi l’ultimo atto ufficiale con la nazionale francese, alla quale il centravanti del Real Madrid ha dato addio proprio all’indomani della finale a mezzo social, resti a tutti gli effetti un mistero.

"Benzema-Griezmann, la rivalità è... social"

Nuovi retroscena sui rapporti tutt’altro che idilliaci tra Benzema e il ct Deschamps e gli ormai ex compagni di nazionale emergono dalla ricostruzione di 'As', che ha svelato come buona parte dello spogliatoio non sia più riuscita a ricostruire legami di amicizia con l’attaccante franco-algerino dopo la lunga assenza dalla nazionale, dovuta ai postumi del famoso “caso Valbuena”. Nel dettaglio, dopo il ritorno in gruppo avvenuto per Euro 2020, i rapporti più conflittuali Benzema li ha avuti con Antoine Griezmann. L’attaccante dell’Atletico Madrid avrebbe addirittura espresso pubblicamente a membri della Federazione la propria inquietudine per l’eccessivo spazio che veniva dato a Benzema sui canali social ufficiali della nazionale, arrivando addirittura a chiedere un incontro con rappresentanti della stessa Federazione per avere chiarimenti.

Benzema-Francia, rottura definitiva

A questo si aggiungono i dubbi che sarebbero stati espressi dal capitano Hugo Lloris, la cui espressione poco convinta durante il discorso di reinserimento nel gruppo da parte dello stesso Deschamps fece il giro dei social, e non solo, ma anche da Olivier Giroud e perfino da Paul Pogba, altro assente eccellente al Mondiale per infortunio, sulla reale utilità che la presenza di Benzema avrebbe avuto sul gruppo. Alla luce di tutto questo è possibile ricostruire con maggior precisione alcuni episodi avvenuti proprio durante il Mondiale, dall’inquietudine di Deschamps interrogato sul possibile arrivo di Benzema in Qatar per le battute finali del torneo, fino al rifiuto dello stesso attaccante all’invito del Presidente della Repubblica Macron di assistere dal vivo alla partita con l’Argentina e alla decisione di Benzema, dopo l’addio ai Bleus, di smettere di seguire sui social la quasi totalità dei propri ex compagni.