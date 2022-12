Ramsey, scoppia il caso a Nizza: "Non è tornato, ecco perché"

Scoppia il caso Aaron Ramsey a Nizza : la Ligue 1 riprende mercoledì dopo la lunga pausa per il Mondiale , ma il centrocampista gallese non è ancora tornato in Francia e difficilmente sarà a disposizione per le prossime partite. Il tecnico del club della Costa Azzurra, Lucien Favre , in conferenza stampa ha provato a spiegare il clamoroso ritardo dell'ex giocatore della Juve .

Favre: "Mondiale difficile da digerire, Ramsey non torna"

"No, Ramsey non è tornato - le parole di Favre ai giornalisti -. Penso che la Coppa del Mondo sia stata difficile da digerire per lui, vedremo tra un po'. Non ho ancora parlato con lui, era molto deluso per il Mondiale. Si sta prendendo il suo tempo per riprendersi davvero, questo è tutto quello che ho da dire sulla questione".