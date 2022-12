Ronaldo torna al Real Madrid: anche il figlio lascia il Manchester United

Anche Cristiano Ronaldo Junior lascia il Manchester United, come il padre, e firma per l'Academy del Real Madrid. Si tratta di un ritorno per il 12enne. Finora, Ronaldo Junior ha sempre giocato nelle squadre del papà: prima il Real Madrid, poi la Juve, quindi il Manchester United dopo il ritorno della stella portoghese in Inghilterra. Lo scrive il Daily Mail.