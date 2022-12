Al Nassr, ecco Ronaldo: "Non vedo l'ora, qui per vincere titoli"

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Un contratto di due anni e mezzo da re per diventare lo sportivo più pagato di sempre, l'avventura di Cristiano Ronaldo all'Al Nassr luccica d'oro. Il suo allenatore sarà Rudi Garcia, insieme proveranno a vincere tutto con il club dell'Arabia Saudita (non giocherà però la Champions asiatica) e dare lustro al calcio saudita. "Non vedo l'ora di vivere un nuovo campionato in un paese diverso. La visione con cui lavora l'Al Nassr è molto stimolante e sono entusiasta di unirmi ai miei compagni di squadra per far sì che, insieme, possiamo aiutare il club a vincere titoli", queste le prime parole di Ronaldo dopo aver posato con la sua nuova maglia numero 7.