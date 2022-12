Carragher asfalta Ronaldo: l'analisi del passaggio all'Al Nassr è impietosa

Jamie Carragher critica la scelta di Cristiano Ronaldo di trasferirsi all'Al-Nassr. L'ex difensore, che in un podcast aveva recentemente ammesso di non essere un fan del portoghese, pur ammirandone l'impegno e la dedizione sul lavoro, ha paragonato la scelta dell'ex juventino ai risultati ottenuti dal suo rivale Messi. "Mentre Ronaldo ha chiuso la sua carriera con un'intervista a Piers Morgan, Messi vinceva la Coppa del Mondo in Qatar", ha dichiarato.