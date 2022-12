Valencia, Gattuso: "Al 2023 chiedo la fine della guerra"

Gattuso ha un desiderio: "Per il 2023 voglio solo che la guerra finisca"

Il Valencia sarà impegnato contro il Villarreal nella 15° giornata del campionato spagnolo. Al momento la banda di Gattuso gravita in 10° posizione a 19 punti, molto lontano dalla vetta della classifica.

Il tecnico italiano tuttavia non chiede ne titoli ne vittorie per il 2023, e neanche si augura acquisti per la sua squadra. L'allenatore del Valencia chiede per il nuovo anno la fine della guerra e che chi ha di meno smetta di soffrire le difficoltà economiche dovute alle sue conseguenze.

Queste le sue parole, riportate da Mundo Deportivo:

"La verità è che quello che voglio è che la guerra finisca, che il prezzo del gas, dell'elettricità e del cibo diminuisca per le persone che non hanno soldi, in modo che possano vivere in modo migliore. La salute per me, per la mia famiglia e per tutti. Ma non per il resto. Non sono uno che chiede a Dio di vincere una partita, devo lavorare su questo con la mia squadra. Voglio che tutti stiano bene, voglio che non ci siano guerre. Sportivamente devo guadagnarmelo, questa è la mia mentalità”.