Iran, caos a Teheran: arrestati calciatori per festa a capodanno

TEHERAN (IRAN) - Calciatori ed ex calciatori di una delle prinicipali squadre di calcio di Teheran sono stati arrestati sabato nel corso di una festa mista nella località di Damavand. Lo rende noto Tasnim, agenzia di stampa locale, che non fornisce i dettagli sull'identità degli atleti coinvolti e non cita il club al quale appartengono: "Alcuni di questi giocatori non erano in uno stato normale" perché avevano "consumato alcol". Secondo le autorità locali si sarebbe trattato di una festa di Capodanno con uomini e donne: in Iran però è vietato partecipare, dalla Rivoluzione del 1979, a feste miste con uomini e donne. Non si possono nemmeno consumare alcolici e la magistratura considera le feste notturne sono etichettate come "anormali" e alimentano un sentimento di "corruzione sociale".