Ronaldo, bufera all'Al Nassr: cosa è successo al giocatore che aveva la maglia numero 7

ROMA - Prima che Cristiano Ronaldo arrivasse all'Al-Nassr, la maglia numero 7 era di Jaloliddin Masharipov uno dei giocatori più preziosi e rappresentativi della squadra araba. Inizialmente, alcune fonti in Arabia Saudita avevano affermato che il nazionale uzbeko non voleva cedere il suo numero all'ex Juve ed era stato così escluso dalla squadra. Ma, la verità, tuttavia, è un'altra. Masharipov è rimasto in squadra e non ha avuto problemi a conformarsi e scegliere il numero 77, anche se da questo momento, l'uzbeko dovrà sudarselo il posto, visto che gioca nella stessa posizione del portoghese. Dopo la maglia...un altro problema? Sembra proprio così...