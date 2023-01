Insulti sessisti all’assistente donna: fermata una partita in Inghilterra

NORTH YORKSHIRE (INGHILTERRA) - Una partita in Inghilterra tra Scarborough Athletic e Darlington, due squadre di sesto livello del calcio inglese, è stata interrotta per trenta minuti a causa di persistenti insulti sessisti rivolti da parte del pubblico sugli spalti all'assistente donna Emily Carney. Come racconta il Daily Star, l'arbitro del match, il signor Dean Watson, è stato costretto a interrompere la gara al 9' del secondo tempo, facendo abbandonare il campo ai giocatori, ai quali è stato spiegato che espressioni misogine stavano offendendo la guadalinee.