Il misterioso regalo per Messi prima del ritorno al Psg: dentro il libro c'è una sorpresa che lo lascia senza parole

ROMA - Dopo il trionfo nel Mondiale in Qatar, i giocatori della nazionale argentina ricevono regali e tantissimo affetto dalla gente. Ne sa qualcosa Leo Messi che nel quartiere di Kentucky (Argentina) ha ricevuto un libro in cui ognuno dei proprietari ha lasciato una firma e un messaggio. Ecco uno dei messaggi più significativi: "Ciao Leo! Con immensa gioia vi diamo il benvenuto in Kentucky, il nostro posto nel mondo che è, forse, anche il vostro. Grazie per il vostro prezioso sforzo e la vostra dedizione sportiva, e per aver rappresentato gloriosamente la nostra amata nazione nel mondo. Grazie per il vostro talento e la vostra disciplina, per aver indossato la maglia argentina in maniera esemplare e per averci fatto sentire pieni di orgoglio. Complimenti a te e a tutta la squadra! Un caloroso abbraccio di benvenuto per la tua bella famiglia". Nelle prossime ore intanto, Messi tornerà in Francia per riprendere l'attività con il Psg.