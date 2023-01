ROMA - L'esordio di Cristiano Ronaldo nel campionato arabo si avvicina (5 gennaio), ma al momento nessuno in tutto il pianeta, ad eccezione del territorio nazionale e del Regno Unito (che però trasmette solo gli highlights) detiene i diritti del campionato. Se non ci saranno accelerazioni dell'ultim'ora quindi, il rischio è che praticamente l'intero mondo non possa gustarsi il momento dell'esordio di Ronaldo nell'Al Nassr, nella partita casalinga contro l'Al-Tai.