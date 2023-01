Klopp e la battuta sugli arbitri che non è piaciuta in Premier: "Sono come dei forni microonde"

ROMA - Jurgen Klopp è apparso molto infastidito dopo la sconfitta del Liverpool sul prato del Brentford, lunedì in Premier League (3-1). L'allenatore dei Reds ha criticato le decisioni degli arbitri, dicendo che non era possibile parlare con loro. "È esattamente come se stessi parlando nel mio forno a microonde. Non ottieni risposte, davvero. È sempre lo stesso", ha detto il tecnico tedesco. Nonostante un netto dominio (73% di possesso, 16 tiri a 10, tre volte più passaggi effettuati), il Liverpool è caduto sul campo del Gtech Community Stadium, nella Grande Londra. Una battuta d'arresto che va molto male per il loro allenatore. Klopp ritiene che i Bees avrebbero dovuto essere puniti più spesso per gli scontri nel box. Secondo lui, il terzo gol di Bryan Mbemo avrebbe dovuto essere annullato per un fallo.