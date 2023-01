Liverpool, ancora flop Nunez. E Domino's Pizza lo prende in giro...

LIVERPOOL - Tanti soldi per l'investimento, tanta fatica nel fare la differenza in campo. Darwin Nunez, l'acquisto record del Liverpool del mercato estivo, non sta ripagando le attese di inizio stagione. L'attaccante uruguaiano, passato ai Reds di Klopp dal Benfica per 75 milioni di euro più altri 25 di possibili bonus, ha realizzato 5 reti in 13 partite di Premier (10 da titolare) ma le occasioni d'oro sciupate fin qui non si contano neppure. Nella recente sconfitta del Liverpool a Brentford, Nunez ha sprecato ghiotte chance e si è attirato su di sè nuove critiche. Per non farsi mancare nulla, il 23enne centravanti è stato anche preso in giro da Domino's Pizza, famosa catena di fast food. Sui social è stata condivisa una foto di Nunez con una didascalia molto ironica: "Scusate se abbiamo perso qualche ordine stasera, abbiamo appena fatto iniziare questo ragazzo".