Clamoroso, Piqué vuole già tornare a giocare: il club è una assoluta sorpresa!

Piqué sogna il ritorno in campo

Il difensore classe 1987 sogna di tornare il campo con l'Andorra, squadra neopromossa nella Liga Smartbank (seconda divisione spagnola) acquistata nel dicembre 2018 tramite la sua holding Kosmos. Tuttavia, le ferree restrizioni finanziarie imposte dalla Federcalcio spagnola renderebbero improbabile, almeno per il momento, il via libera al ritorno di Piqué in campo, soprattutto per quel che riguarda l'ingaggio: gli stipendi dei giocatori infatti devono passare attraverso la supervisione del comitato di valutazione della Liga, il cui compito è quello di valutare l'ingaggio adeguato per ogni giocatore in rapporto al tetto salariale del club in cui il professionista si trasferisce. 'Relevo' sottolinea inoltre l'elevato ingaggio percepito da Piqué al Barcellona: una cifra improponibile per un club di Serie B come l'Andorra di cui però Piqué è il proprietario. La soluzione sarebbe quindi duplice: l'ex centrale blaugrana potrebbe optare per una drastica riduzione dell'ingaggio oppure, da proprietario dell'Andorra, potrebbe aumentare il budget del suo stesso club per garantirsi ancora un futuro sul rettangolo verde.