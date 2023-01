Mbappé e l'incubo Mondiale: umiliato così dai tifosi durante una gara di Nba

NEW YORK (STATI UNITI) - Non c'è pace per Kylian Mbappé. La sconfitta nella finale del Mondiale contro l'Argentina brucia ancora e alcuni tifosi dell'Albiceleste hanno pensato bene di toccare un nervo scoperto per il fuoriclasse classe 1998. Appassionato di basket, Mbappé ha assistito insieme al compagno di squadra Achraf Hakimi al match Nba tra Brooklyn Nets e San Antonio Spurs al 'Barclays Center' di New York. Una serata all'insegna dello spettacolo che ha visto prevelere i newyorkesi per 139-103 grazie alle ottime prestazioni del duo stellare Durant-Irving.