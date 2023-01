"Rischia di saltare Enzo Fernandez al Chelsea. Il Benfica si impunta"

LISBONA - Risvolti clamorosi nella trattativa che avrebbe dovuto portare Enzo Fernandez, centrocampista argentino del Benfica e campione del mondo con l'Albiceleste a Qatar 2022, a trasferirsi già a gennaio al Chelsea. Come riportato dall'Argentina e dall'Inghilterra, l'incontro nelle ultime ore tra i due club non si è concluso con la fumata bianca. La dirigenza del Benfica avrebbe cambiato idea e non intende cedere Enzo Fernandez nel mercato di gennaio. Il Chelsea, dunque, se vuole mettere subito le mani sull'ex River Plate, soprannominato "El Músico", dovrà sborsare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria.