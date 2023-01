Nessuna sorpresa in Coppa del Re e ottavi di finale assicurati per Athletic, Betis e Osasuna. I baschi dilagano 6-1 sul piccolo Eldense: grande portagonista l'ex del Torino Berenguer, autore di una doppietta. Vincono largo anche gli andalusi di Siviglia, che battono 4-1 l'Ibiza Islas Pitiusas. Si qualificano pure i navarri, che gioiscono ai supplementari per il successo sul Gimnastic.