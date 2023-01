Ronaldo scherza e prende in giro qualcuno: il video rubato diventa virale

Un Cristiano Ronaldo inedito, viene mostrato in un video divenuto in pochi minuti virale, sulla rete. Il campione portoghese scherza, ride e prende in giro qualcuno negli spogliatoi dello stadio dell'Al-Nassr. L'ex juventino si lascia andare a battute e ad ironie, abbandonando per qualche istante la serietà e la professionalità che lo hanno sempre contraddistinto. Ronaldo ha assistito dalla tribuna (ma solo per i primi quarantacinque minuti) alla vittoria della sua nuova squadra contro l'Al-Tai. Gli uomini di Rudi Garcia si sono imposti con il risultato di 2-0.