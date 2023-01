Gullit attacca Depay, la frase è pesante: "Puoi pensare di essere il migliore, ma poi..."

BARCELLONA (SPAGNA) - Ruud Gullit, leggenda della nazionale olandese che ha giocato tra gli altri con il Psv, il Milan e il Chelsea, commenta la situazione del connazionale Memphis Depay che, in questa stagione, ha giocato solo quattro partite con il Barcellona: “Memphis ha un grosso problema perché, davanti a lui, c'è un grande giocatore di livello mondiale che è Lewandowski", ha esordito Gullit, intervenendo nel corso della trasmissione 'Voetbal Café'. "Per giocare per questo Barça - ha proseguito l'ex fuoriclasse rossonero - dovrai reinventarti in un altro ruolo, altrimenti sarà molto complicato".