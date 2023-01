In Costa Rica l'amichevole si trasforma in una rissa da far west: scene incredibili

COSTA RICA - In Costa Rica le amichevoli evidentemente vengono prese...troppo sul serio. Nel match tra il Guanacasteca e il Municipal Liberia è successo di tutto. Al 26' del primo tempo, sul punteggio di 2-1 per gli ospiti, la gara è stata sospesa per lo scoppio di una rissa da...far west. Sono volati calci e pugni con una caccia all'uomo incredibile. Dopo un pò la gara è potuta riprendere, con gli allenatori delle due squadre che hanno deciso di sostituire i giocatori coinvolti nel parapiglia. "Non è la prima volta che succede in gare amichevoli. Parlare di questi episodi è davvero imbarazzante e inaccettabile", il commento a fine partita del tecnico del Guanacasteca, Yosimar Arias.