Carabao Cup, Manchester United e Newcastle volano in semifinale

MANCHESTER (Regno Unito) - Nei quarti di finale di Carabao Cup ottava vittoria consecutiva per il Manchester United di Ten Hag , che superano 3-0 il Charlton con le reti di Antony e di Rashford , autore di una doppietta. I Red Devils volano così in semifinale, dove troveranno il Newcastle .

Newcastle diesel: Leicester regolato alla distanza

Nell'altro quarto di finale in programma in serata, successo per 2-0 del Newcastle, che impiega un tempo per prendere le misure al Leicester, prima di regolarlo nella ripresa con le reti di Burn e di Joelinton. Per i Megpies sarà semifinale contro il Manchester United.

Domani gli altri due quarti di finale

Il programma dei quarti di finale di EFL Cup si completerà domani con le sfide tra Nottingham Forest e Wolverhampton delle 20:45 e fra Southampton e ManchesterCity che inizierà invece alle 21.