"Morte Emiliano Sala: il Cardiff ha pagato la prima rata al Nantes"

A distanza di tre anni dalla tragica morte di Emiliano Sala nel gennaio 2019, l'attaccante argentino che perse la vita in un incidente aereo mentre volava verso il Galles per trasferirsi dal Nantes al suo nuovo club, il Cardiff (operazione da 15 milioni di euro), è arrivato il pagamento della prima rata di 5 milioni di euro del risarcimento dovuto proprio dal Cardiff alla società francese. A riportarlo è la BBC.

Il risarcimento

Dopo i giorni di lutto si aprì un contenzioso tra le due società, con i "Canarini" che vinsero la causa e il TAS di Losanna che dispose la chiusura di tutti i movimenti di mercato in entrata per i gallesi per tre sessioni di mercato. Ma il Cardiff, fino ad oggi, si è sempre rifiutato di pagare. Dopo tre anni, ecco parte del risarcimento previsto e la richiesta contestuale del Cardiff, che naviga nei bassifondi della Championship, la serie b inglese, di poter fare mercato con la promessa di saldare l'intero debito col tempo.