Ancelotti, sgarbo a Gattuso: il Real batte il Valencia ai rigori. E' in finale di Supercoppa

Benzema la griffa, Lino la riprende

La prima semifinale di Supercoppa spagnola, giocata in Arabia, come per l'Italia, in ossequio a logiche di marketing più che sportive, si rivela sorprendente e a suo modo spettacolare. Il Real Madrid la sblocca nel finale del primo tempo, con Benzema che trasforma dal dischetto, sperando di griffare per l'ennesima volta, l'ennesimo trionfo dei blancos. Sogni di gloria smorzati già in avvio di ripresa, quando Lino firma il gol del pari levantino, dando inizio ad un altro tipo di partita, che si trascina fino ai tempi supplementari.

Epilogo ai rigori: il dischetto premia il Real di Ancelotti

Dopo l'1-1 maturato nei 120 minuti regolamentari, la semifinale di Supercoppa si decide dal dischetto, che finisce per premiare il Real Madrid, perfetto dagli undici metri e che si impone 5-3. Decisivi gli errori di Gomert e di Gaya. Merengues in finale con la vincente di Betis-Barcellona, in programma domani.

Supercoppa di Spagna, Real Madrid-Valencia: tabellino e statistiche