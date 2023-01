Pazzesco, c’è un ex giocatore di Premier che si è dimenticato di possedere… una casa!

LONDRA (INGHILTERRA) - L'ex ala del Liverpool Jermaine Pennant ha rivelato di aver sprecato 10 milioni di sterline a causa di uno stile di vita sontuoso che lo ha costretto a dichiarare bancarotta. L'ex calciatore ha sperperato tutti i suoi guadagni a causa di ingenti debiti nei confronti di una serie di creditori, per una cifra intorno a un milione di sterline (oltre un milione di euro). L'ex giocatore, che ha militato anche in diverse altre squadre inglesi di prestigio come Arsenal, Portsmouth e Leeds United, possedeva una serie di automobili di prestigio come Ferrari e Aston Martin e ha raccontato in un'intervista al 'The Sun' di aver sperperato oltre 25mila euro in un bar di Las Vegas.