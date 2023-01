Messi contro Ronaldo: un posto in prima fila costa una cifra folle

ARABIA SAUDITA - Nuova sfida in vista tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. L'asso portoghese e il campione del mondo argentino si ritroveranno l'uno di fronte all'altro in amichevole il 19 gennaio. Il PSG di Messi sfiderà una selezione di giocatori dei club sauditi dell'Al-Hilal e dell'Al-Nassr. L'atteso match sta già mandando su di giro il pubblico. Intanto, come rivela Reuters, è stato messo all'asta un biglietto in prima fila che permette al titolare di assistere alla cerimonia post-partita, di recarsi negli spogliatoi e, dulcis in fundo, di incontrare di persona Cristiano Ronaldo e Messi. Per il momento l'offerta più alta fatta registrare è di 2,5 milioni di euro da parte del direttore generale del gruppo immobiliare AqarOne.