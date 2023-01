La frase di Ronaldo ad Ancelotti in italiano: scoppiano entrambi a ridere

Ronaldo 'pregusta' Real-Barça: "Bella finale"

Durante il colloquio con Ancelotti, Ronaldo chiede al suo ex tecnico lo stato di forma della squadra e se il campo in cui il Real Madrid si sta allenando sia di suo gradimento. 'Re Carlo' annuisce e l'asso portoghese poco dopo esclama: "Bella finale, eh", in rigoroso italiano e in riferimento al 'Clasico' in programma domenica contro il Barcellona di Lewandowski e compagni che vale un altro prestigioso trofeo. Sorrisi e clima disteso anche tra il cinque volte Pallone d'oro e Roberto Carlos: i due hanno dialogato, neanche a dirlo, in portoghese tra abbracci e pacche sulle spalle.