Dal cancro alla tripletta in pochi minuti: riecco Haller

DORTMUND - Ritorno in campo in grande stile per Sebastien Haller. L'attaccante ivoriano, dopo le cure per un tumore ai testicoli, è tornato a disposizione del Borussia Dortmund. Dopo i primi minuti giocati nel primo test contro il Fortuna Dusseldord, Haller è stato capace di segnare una tripletta in soli 7 minuti, tra l'81' e l'88', nella seconda amichevole disputata dai gialloneri contro il Basilea. Un rientro certamente positivo per l'ex Ajax che adesso spera di ritrovare condizione e minuti per tornare ad essere impiegato anche in gare ufficiali.