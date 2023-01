Verratti, le serate in discoteca e Rihanna: tutta la verità sulle voci

ROMA - Chiacchiere che lasciano il tempo che trovano o per meglio dire chiacchiere da bar. Così dice Marco Verratti, in un'intervista per France Football, mettendo le cose in chiaro sul suo stile di vita. Il centrocampista del PSG ammette di essere stato infastidito e imbarazzato dalle voci sulle sue presunte uscite regolari in discoteca. "Quelle voci mi hanno infastidito, perché, il più delle volte, non erano vere. Quando sei un giornalista, devi fare le cose onestamente. Se questo è vero, mi assumo la responsabilità, come ho fatto molte volte. Ma mi hanno fatto assomigliare a qualcuno che usciva ogni sera. Alla fine, non era giusto". Verratti era stato al centro di una polemica nel 2017 con il quotidiano L'Equipe, che aveva riferito che il centrocampista italiano era uscito in discoteca due giorni prima della famosa finale di ritorno di Champions League persa a Barcellona (6-1). Una falsa informazione per la quale il quotidiano si era finalmente scusato. "Le persone che mi conoscono sanno cosa faccio e chi sono. Ci sono stati momenti in cui sapevo di poter uscire, momenti in cui sapevo che dovevo riposare. E avevo 20 anni, era diverso. Oggi mi piace andare a cena con i miei compagni di squadra, i miei amici, ma queste sono cose che fanno tutti. Quando ero io, era un problema. Ogni volta che perdevamo una partita, dicevano Marco è fuori. Una volta mi è stato detto pure che avevo passato una serata con la cantante Rihanna, ma non la conosco nemmeno. Devi essere onesto".