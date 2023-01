Terry e l'incontro ravvicinato da paura: ecco cosa ha visto

ROMA - Il golf è lo sport e la passione di tanti ex calciatori. Ieri vicino a Jacksonville l'ex Chelsea Jhon Terry mentre stava giocando nel famoso campo Sawgrass ha avvistato un alligatore. L'ex calciatore così ha filmato da vicino il rettile, pubblicando il filmato sul suo profilo Instagram. Ovviamente i commenti sono stati tanti e tra questi c'è stato quello simpatico di Jack Grealish del Manchester City, che ha giocato nell'Aston Villa quando Terry era allenatore: "Non mi prenderebbero da nessuna parte vicino a quello!!!!".