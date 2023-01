Mudryk al Chelsea, un super affare anche per i soldati ucraini: ecco il motivo

UCRAINA - Non sta badando a spese il Chelsea di Todd Boehly che ha aggiunto al suo ricchissimo mosaico di acquisti anche Mykhailo Mudryk, proveniente dallo Shakhtar Donetsk per 100 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un affare anche per il club ucraino che ha ricavato una cifra monstre dalla cessione di uno dei talenti più interessanti nel panorama calcistico europeo. Di questi 100 milioni poco più di 25 milioni di euro verranno inoltre destinati ai soldati ucraini impegnati nella guerra con la Russia, ha rivelato il presidente dello Shakhtar Donetsk, Rinat Akhmetov.