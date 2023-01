Messi e l’offerta immorale dall’Arabia: altro che Ronaldo! La cifra lascia tutti a bocca aperta

Dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo, in Arabia Saudita sognano anche Leo Messi: per far crescere le sponsorizzazioni e aumentare l'attenzione verso il campionato saudita. L'obiettivo principale è l'organizzazione della Coppa del Mondo del 2030, con una candidatura congiunta con Egitto e Grecia. La presenza di Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sarebbe un ottimo viatico per ottenere i Mondiali.