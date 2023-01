Pirlo è una furia, strani episodi in campo: "È tutto deciso"

“Se vogliono decidere le partite, è inutile scendere in campo”. Andrea Pirlo , ex centrocampista della Juventus , che si è tolto più di una soddisfazione nella stagione in corso , non ci sta e attacca gli arbitri dopo il pareggio subito dal suo Karagümrük contro il Kasimpasa al minuto 101, su calcio di rigore. La partita, valida per la diciannovesima giornata di Süper Lig turca è finita 2-2 .

"Non possono lametarsi solo le grandi squadre"

“È inutile lavorare tutta la settimana per poi vedere questi episodi. Se vogliono decidere loro le partite è inutile venire in campo. In ogni partita del campionato c’è qualche episodio strano, purtroppo non se ne capisce il motivo. Non è che possono lamentarsi solo le grandi squadre come Galatasaray e Fenerbahce sugli episodi arbitrali. Che guardino quello che succede in tutte le partite” ha sbottato e concluso Pirlo.