L'uscita esagerata di Richarlison: tira in ballo la morte dei familiari!

LONDRA - Brucia ancora e parecchio a Richarlison l'eliminazione del suo Brasile ai quarti con la Croazia ai Mondiali in Qatar. L'attaccante brasiliano è tornato sulla questione parlando a ESPN Brasil dopo il ko del Tottenham nel North London derby contro la capolista Arsenal: "È stato un vero shock, peggio di perdere un familiare. È stato difficile riprendersi. Ancora oggi guardo i video sui social e mi rattristo. Ma dobbiamo andare avanti. Sono ancora giovane e penso di poter partecipare almeno ad un altro Mondiale o due - aggiunge il numero 9 degli Spurs-. Siamo andati lì per alzare la coppa. Sono contento di aver segnato quel gol contro la Serbia ma non era l'obiettivo che volevo. Adesso comunque bisogna voltare pagina e andare avanti".