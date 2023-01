Bufera De Paul, l'attacco a Simeone: "Sono campione del mondo, fammi giocare!"

ROMA - E' rottura tra Rodrigo De Paul e Diego Simeone all'Atletico Madrid? Pare proprio di si. L'ex Udinese, campione del Mondo con l'Argentina, non gioca da quando è rientrato dal Mondiale. E sembra che non l'ha proprio presa bene attaccando il suo allenatore: "Sono campione del Mondo, fammi giocare!", questa sarebbe stata la frase con la quale il centrocampista si è rivolto al Cholo. E adesso? Per De Paul saranno fondamentali i prossimi giorni, visto che ha diverse offerte di mercato per continuare la sua carriera e che valuterà al meglio.