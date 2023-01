Il segreto di Haaland: "Odio lo stress e la tensione, ecco come li batto"

Haaland: "Il mio obiettivo è vincere la Champions con il City e portare la Norvegia al Mondiale 2026"

"Proverò a cambiare le carte in tavola perchè voglio vincere dei trofei col City. Se tutto andrà come deve andare, il mio obiettivo è vincere la Champions League. Nazionale? La Norvegia è una nazione piccola, 5,5 milioni di abitanti, se non di meno. Pertanto, non siamo tra le grandi. In ogni caso, alla Coppa del Mondo si vedono nazionali di piccoli Stati capaci di compiere grandi imprese, quindi un altro obiettivo personale è la qualificazione ai mondiali del 2026. Legame forte col Manchester City? Giocare nella stessa squadra di papà è qualcosa di speciale".

Haaland: "Pallone d'oro? Non ha senso pensarci. Serve il lavoro sul campo e i risultati per finire in lista. La meditazione arma contro lo stress"

"A tutti piacerebbe vincere il Pallone d'oro, ma pensarci non aiuta. Le prestazioni positive e le vittorie dei trofei saranno importanti per finire nella lista. Un esempio è De Bruyne che si è aggiudicato il terzo posto, ma non ha senso concentrarsi su questo tipo di pensieri. Come batto stress e tensioni? Accumulare troppa tensione nervosa non fa bene a nessuno. La meditazione serve proprio ad allontanare ogni pensiero snervante. Per me ha sempre funzionato". Inoltre, specifica Haaland: "La cosa più importante nella vita per me è dormire, non solo tante ore, ma anche bene. Sto molto attento a perseverare il sonno".