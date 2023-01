Ceballos senza rispetto per Gavi: ecco cosa ha combinato in Supercoppa

RIYAD (Arabia Saudita) - Attimi roventi nel Clasico di Supercoppa di Spagna. Il Barcellona di Xavi si è aggiudicato il trofeo contro il Real Madrid di Ancelotti vincendo 3-1 nella finale al King Fahd Stadium di Riyad. Il nervosismo dei Blancos è apparso evidente in alcuni frangenti della partita, in particolare nel momento in cui Dani Ceballos ha tirato i capelli a Gavi. Un gesto frutto della frustrazione del momento che però sta già facendo discutere, con il video che ha mandato in tilt i social. I tifosi catalani si sono infiammati e hanno criticato alcuni comportamenti in campo sopra le righe dei giocatori del Real Madrid.