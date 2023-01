Messi contro Ronaldo, dove vedere in tv e in streaming l'amichevole: data e ora

RIYADH (Arabia Saudita) - Ci siamo, l'attesa sta per terminare. A Riyadh Messi e Cristiano Ronaldo si troveranno nuovamente l'uno di fronte all'altro. Il Psg del neocampione del mondo e dei fenomeni Mbappé e Neymar sfiderà la selezione delle squadre di Al-Nassr e Al-Hilal capitanata da Cristiano Ronaldo giovedì 19 gennaio alle 18 (ore italiane) per la Riyadh Season Cup.

Partita: Psg-All Stars Al-Nassr e Al-Hilal

Orario partita: ore 18

Canale Tv: Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Streaming: skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

Psg-All Stars Al-Nassr e Al-Hilal, gara amichevole valevole per Riyadh Season Cup, è in programnma alle ore 18 al King Fahd Stadium di Riyadh (Arabia Saudita) e sarà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Sport Football. Sarà inoltre disponibile anche in streaming su skysport.it e sul canale Youtube di Sky Sport.

Quella di Riyadh sarà la partita numero 36 tra Messi e Cristiano Ronaldo Sono 35 i precedenti ufficiali tra i due campioni. Cristiano Ronaldo ha vinto dieci volte, sedici Messi, nove i pareggi. Ronaldo ha segnato 20 gol nelle partite contro Messi, 21 per la Pulce. Sette palloni d'oro per il neocampione del mondo contro i cinque del portoghese, cinque Champions a quattro per CR7. L'amichevole valida per la Riyadh Season Cup rappresenta inoltre il debutto assoluto per Cristiano Ronaldo con la maglia gialloblù dell'Al-Nassr.