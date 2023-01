Premier League, Manchester Utd beffato: pari con il Crystal Palace e doppio sorpasso mancato

LONDRA (Gran Bretagna) - Era stato uno dei match rinviati per la morte della Regina Elisabetta II, oggi poteva rivelarsi un trampolino verso traguardi che all'epoca non erano minimamente immaginabili: il Manchester United però si mangia le mani, pareggia 1-1 nel recupero in casa del Crystal Palace e manca il sorpasso simultaneo su Newcastle e Manchester City, perdendo l'occasione di issanrsi da solo al secondo posto in classifica alle spalle di quell'Arsenal proprio prossimo avversario dei Red Devils di Ten Hag nel week end di Premier League.