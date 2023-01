Iraq, tragedia all'ingresso dello stadio prima della finale: ecco cosa è successo

BASSORA (IRAQ) - Una festa del calcio tramutatasi in tragedia: due persone sono morte e altre ottanta sono rimaste ferite a causa della calca formatasi all'ingresso dello stadio di Bassora , nel sud dell' Iraq , dove nel pomeriggio si dovrebbe giocare la finale dell' Arabian Gulf Cup tra Iraq e Oman .

Arabian Cup, feriti in condizioni critiche

Secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa locale, Iraqi News Agency, alcuni dei feriti sono in condizioni critiche. I video caricati sui social e diventati presto virali sono drammatici e ora bisogna capire se la finale del torneo, ospitato per la prima volta dall'Iraq dal 1979 e in programma questo pomeriggio, verrà regolarmente disputata o rinviata a data da destinarsi.