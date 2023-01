Messi, Ronaldo e lo storico saluto in campo: poche parole, il video è già virale

Sarà l’ultimo saluto in campo per Cristiano Ronaldo e Lionel Messi? Probabilmente sì, anche se nel calcio le strade si possono incrociare in innumerevoli modi. Oggi pomeriggio a Riyadh, però, ecco sullo stesso rettangolo di gioco i due calciatori più forti del XXI secolo. Prima del fischio d’inizio dell’amichevole tra Paris Saint-Germain e la selezione di all star di Al Nassr e Al-Hilal, Ronaldo e Messi si sono stretti la mano e si sono detti poche frasi. Il video è già diventato virale sui social (la diretta della gara).