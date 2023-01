Ronaldo coinvolto nella battaglia legale di un noto ristorante: cosa è successo

Cristiano Ronaldo vive ormai stabilmente in Arabia Saudita e si prepara ai prossimi impegni con la sua squadra , l’ Al Nassr , ma non ha tagliato i ponti con l’ Europa . In Inghilterra , ad esempio, c’è ancora uno dei suoi ristoranti preferiti, Cibo Wilmslow , che si trova alla periferia di Manchester e che insieme a Cibo Hale ha raccolto ben 4,8 milioni di euro.

I nomi dei clienti vip utilizzati indebitamente

Non sono tempi buoni però per questo locale, visto che è coinvolto in una battaglia legale con tre ristoranti e quattro dei suoi direttori per aver usato il suo nome senza il suo consenso, Cibo Manchester, Cibo Liverpool Road e Cibo Great Northern. Gli altri tre locali si vantano di aver avuto tra i loro ospiti anche celebrità del calibro di Ronaldo (oltre a Sir Alex Ferguson, Ryan Giggs, Patrice Evra, Mohammed Salah, Alison Becker e Darwin Núñez), ma Cibo Wilmslow nega e così il nome del campione portoghese è finito nelle carte processuali. “I clienti dei querelanti (Cibo Wilmslow) includono una varietà di individui e celebrità di alto profilo provenienti da tutto il Regno Unito - si legge nelle carte del processo - molti dei quali sono anche conosciuti in tutto il mondo. I querelanti hanno subito e continuano a subire perdite e danni”.