Ronaldo, la mascotte dell'Al-Nassr lo ammira estasiato: l'emozionante intesa

RIAD (ARABIA SAUDITA) - Debutto con vittoria per Cristiano Ronaldo in Saudi League: il suo Al-Nassr ha sconfitto 1-0 l'Al-Ettifaq con il gol di testa di Talisca al 31' del primo tempo. L'asso di Funchal ha cercato in ogni modo di segnare al suo esordio con la maglia gialloblù senza tuttavia riuscirci. Uno dei momenti più belli del suo esordio è accaduto però prima del match, quando le due squadre erano nel tunnel che portava dagli spogliatoi al campo.