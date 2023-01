Brasile, l'arbitro sospende la partita: il motivo è incredibile

In Brasile è iniziato il campionato Paulista di terza divisione e la prima giornata, disputatasi nel corso dell'ultimo weekend, ha già fatto parlare di sé. Ma non per come sono andate le cose tra le due squadre in campo, la Sociedad Esportiva Itapirense e l'Audax San Paolo bensì per un fatto curioso accaduto a inizio secondo tempo. Un gesto che ha sorpreso tutti, sia i giocatori in campo che gli spettatori sugli spalti.