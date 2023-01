Coppa del Re, il Valencia di Gattuso eliminato dall'Athletic Bilbao

VALENCIA (Spagna) - Niente da fare per il Valencia di Gattuso, che sperava nella Coppa del Re per dare un senso ad una stagione difficile. Sogni rimandati però, perché il levantini sono ormai fuori, eliminati dall'Athletic Bilbao, che passa in casa dei levantini per 3-1 e vola in semifinale, contro il Barcellona, che ieri ha eliminato la Real Sociedad.